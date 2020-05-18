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2020-05-18T11:18
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МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн
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РИА Новости

МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн

11:00 18.05.2020 (обновлено: 11:18 18.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание МГУ
Здание МГУ
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова внедрит систему защиты диссертаций в удаленном режиме, для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение, сообщает пресс-служба вуза.
"МГУ имени М.В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор, академик Виктор Садовничий.
Уточняется, что речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторам которых, в случае успешной защиты, присуждаются степени и выдаются дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.
"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", - приводит пресс-служба слова Садовничего.
В 2016 году, на основании изменений, внесенных в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", МГУ получил право самостоятельного присуждения ученых степеней в РФ и стал первым вузом страны, разработавшим и организовавшим собственную систему присуждения. За время реализации этого права университетом усовершенствована необходимая нормативная база, состоялось более 1,2 тысячи защит диссертаций и выдано более тысячи дипломов кандидата и доктора наук МГУ.
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Виктор СадовничийОбщество
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