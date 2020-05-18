МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова внедрит систему защиты диссертаций в удаленном режиме, для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение, сообщает пресс-служба вуза.

"МГУ имени М.В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор, академик Виктор Садовничий

Уточняется, что речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторам которых, в случае успешной защиты, присуждаются степени и выдаются дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.

"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", - приводит пресс-служба слова Садовничего.