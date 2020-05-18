СК начал проверки в 19 регионах из-за нарушений по выплатам медикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В 19 российских регионах проходят доследственные проверки из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19.
Как уточняется на сайте Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам оперативно реагировать на сообщения СМИ и обращения медработников о подобных случаях.
В частности, проверки проводят в Северной Осетии, Якутии, Мурманской и Новосибирской областях, Краснодарском и Пермском краях.
"Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку", — добавили в СК.
Согласно поручениям президента, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На прошлой неделе ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили, и поручил губернаторам быстро решить проблему. В пятницу глава государства вновь обратил внимание на задержки в выплатах, назвав их "бюрократической канителью".
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