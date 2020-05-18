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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:07
https://ria.ru/20200518/1571600353.html
СК начал проверки в 19 регионах из-за нарушений по выплатам медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539543_0:134:3167:1915_1036x0_80_0_0_647273ea44936f6923cf099f66d36cc7.jpg
РИА Новости

СК начал проверки в 19 регионах из-за нарушений по выплатам медикам

10:59 18.05.2020 (обновлено: 14:07 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В 19 российских регионах проходят доследственные проверки из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19.
Как уточняется на сайте Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам оперативно реагировать на сообщения СМИ и обращения медработников о подобных случаях.
Медицинские работники
17 мая, 16:38Новости Подмосковья
В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам
В частности, проверки проводят в Северной Осетии, Якутии, Мурманской и Новосибирской областях, Краснодарском и Пермском краях.
"Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку", — добавили в СК.
Согласно поручениям президента, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На прошлой неделе ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили, и поручил губернаторам быстро решить проблему. В пятницу глава государства вновь обратил внимание на задержки в выплатах, назвав их "бюрократической канителью".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия - АланияАлександр БастрыкинНовосибирская областьКраснодарский крайМурманская областьПермский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)
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