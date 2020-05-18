В более чем десяти регионах выявили нарушения при выплатах медикам

"В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов", - сказал Иванов.

"Медработники, которые полагают, что их права на получение стимулирующих выплат и иные предусмотренные законом нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры, в том числе с помощью интернет-приемных. Проверочные мероприятия будут организованы незамедлительно", - добавил Иванов.