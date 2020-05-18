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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:56
https://ria.ru/20200518/1571600194.html
В более чем десяти регионах выявили нарушения при выплатах медикам
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РИА Новости

В более чем десяти регионах выявили нарушения при выплатах медикам

10:56 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуроры, проверяющие порядок выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, выявили нарушения в десяти с лишним регионах страны, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить, как обеспечиваются стимулирующими выплатами врачи, медперсонал, водители скорой помощи, и незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан.
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"В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов", - сказал Иванов.
По его словам, прокуратурой Владимирской области установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения выплаты медикам производились не за все время работы. Прокуроры внесли представления главным врачам больниц.
Прокуратура Орловской области установила, что региональным департаментом здравоохранения не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат стимулирующего характера и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области. Представления об устранении нарушений закона внесены первому замгубернатора и главе правительства.
"Медработники, которые полагают, что их права на получение стимулирующих выплат и иные предусмотренные законом нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры, в том числе с помощью интернет-приемных. Проверочные мероприятия будут организованы незамедлительно", - добавил Иванов.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КрасновАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОрловская областьВладимирская областьОбщество
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