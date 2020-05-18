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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:07
https://ria.ru/20200518/1571600141.html
Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО "Полюс Красноярск"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571616330_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b6485ff2fcc6019873c47a423403bf91.jpg
РИА Новости

Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО "Полюс Красноярск"

10:56 18.05.2020 (обновлено: 14:07 18.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкКарьер Титимухтинского золоторудного месторождения компании "Полюс" в Северо-Енисейском районе Красноярского края
Карьер Титимухтинского золоторудного месторождения компании Полюс в Северо-Енисейском районе Красноярского края
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Карьер Титимухтинского золоторудного месторождения компании "Полюс" в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Архивное фото
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК, 18 мая — РИА Новости. Количество положительных тестов COVID-19 в Северо-Енисейском районе среди сотрудников компании "Полюс Красноярск" предварительно составило 866, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев.
"Количество положительных тестов по результатам тестирования составляет 866. Отрицательных — 2790 на сегодняшний день", — сказал Грачев.
Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрированы 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск". Затем число зараженных начало увеличиваться.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Сразу после получения положительных результатов на инфекцию сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск". Силами края на месте развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов.
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В район для проведения расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края вылетел глава региона.
По данным Минобороны России, в Красноярск прибыл сводный отряд для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего к выполнению задач привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники. Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПАО "Полюс"Павел ГрачевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайСеверо-Енисейский районКрасноярск
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