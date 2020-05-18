Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО "Полюс Красноярск"

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК, 18 мая — РИА Новости. Количество положительных тестов COVID-19 в Северо-Енисейском районе среди сотрудников компании "Полюс Красноярск" предварительно составило 866, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев.
"Количество положительных тестов по результатам тестирования составляет 866. Отрицательных — 2790 на сегодняшний день", — сказал Грачев.
Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрированы 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск". Затем число зараженных начало увеличиваться.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Сразу после получения положительных результатов на инфекцию сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск". Силами края на месте развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов.
В район для проведения расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края вылетел глава региона.
По данным Минобороны России, в Красноярск прибыл сводный отряд для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего к выполнению задач привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники. Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.