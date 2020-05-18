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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:01
https://ria.ru/20200518/1571600099.html
У министра промышленности Ульяновской области выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

У министра промышленности Ульяновской области выявили коронавирус

10:55 18.05.2020 (обновлено: 13:01 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина и его заместителя Евгения Лазарева, оба ушли на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"У министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, его заместителя Евгения Лазарева и еще у одного сотрудника министерства подтвержден коронавирус. Оба находятся на самоизоляции", - сказала собеседница агентства.
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Она подчеркнула, что в здании ведомства проведена дезинфекция, сотрудники и другие контактные лица прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Обязанности министра исполняет заместитель министра Алексей Пикусев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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