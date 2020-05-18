У министра промышленности Ульяновской области выявили коронавирус

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина и его заместителя Евгения Лазарева, оба ушли на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"У министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, его заместителя Евгения Лазарева и еще у одного сотрудника министерства подтвержден коронавирус. Оба находятся на самоизоляции", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что в здании ведомства проведена дезинфекция, сотрудники и другие контактные лица прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Обязанности министра исполняет заместитель министра Алексей Пикусев.
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