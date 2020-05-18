Глава Эрмитажа предложил отменить налог на прибыль для федеральных музеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Генеральный директор государственного музея Эрмитаж . Генеральный директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский призвал отменить налога на прибыль для федеральных музеев в рамках возмещения части потерь в условиях пандемии коронавируса.

"Правительство приняло решение о возмещении части потерь на федеральном уровне, теперь надо добиться аналогичных решений в регионах. В то же время, другой способ компенсаций - отмена налога на прибыль: правительство приняло решение для субъектов федерации, теперь нужно добиться того же для федеральных музеев", - отметил Пиотровский в своем обращении, посвященному международному Дню музеев.

По его словам, за последние месяцы музеи получили и выучили уроки в области отношения с публикой и властью.

"Для того, чтобы работать, нам нужны гарантии наполнения бюджета и права устанавливать свои критерии и правила. Жестокая практика показала, что толпы посетителей и доходы от массового туризма не вечны, а главное – не они суть работы музея", - подчеркнул Пиотровский.

Он добавил, что музеям сегодня мешают "заборы" между федеральными, региональными, муниципальными ведомствами.

"Союз музеев оказался правильным и удобным механизмом для сохранения в этих условиях единого музейного пространства России. Мы находимся в постоянном диалоге с министерством культуры РФ, губернаторами, министрами культуры регионов, работаем над уроками кризиса и логистическими планами жизни после него", - рассказал Пиотровский.