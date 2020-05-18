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2020-05-18T10:53
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Глава Эрмитажа предложил отменить налог на прибыль для федеральных музеев
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РИА Новости

Глава Эрмитажа предложил отменить налог на прибыль для федеральных музеев

10:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж" Михаил Пиотровский
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж" Михаил Пиотровский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Генеральный директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский призвал отменить налога на прибыль для федеральных музеев в рамках возмещения части потерь в условиях пандемии коронавируса.
"Правительство приняло решение о возмещении части потерь на федеральном уровне, теперь надо добиться аналогичных решений в регионах. В то же время, другой способ компенсаций - отмена налога на прибыль: правительство приняло решение для субъектов федерации, теперь нужно добиться того же для федеральных музеев", - отметил Пиотровский в своем обращении, посвященному международному Дню музеев.
По его словам, за последние месяцы музеи получили и выучили уроки в области отношения с публикой и властью.
"Для того, чтобы работать, нам нужны гарантии наполнения бюджета и права устанавливать свои критерии и правила. Жестокая практика показала, что толпы посетителей и доходы от массового туризма не вечны, а главное – не они суть работы музея", - подчеркнул Пиотровский.
Он добавил, что музеям сегодня мешают "заборы" между федеральными, региональными, муниципальными ведомствами.
"Союз музеев оказался правильным и удобным механизмом для сохранения в этих условиях единого музейного пространства России. Мы находимся в постоянном диалоге с министерством культуры РФ, губернаторами, министрами культуры регионов, работаем над уроками кризиса и логистическими планами жизни после него", - рассказал Пиотровский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Пиотровский
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