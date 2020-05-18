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Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки
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РИА Новости

Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки

10:50 18.05.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Впервые за 30 лет во Франции на свет появилась шестерня: пять девочек и мальчик родились в больнице в Страсбурге, передаёт радиостанция RTL.
Малыши, весом от 630 до 730 грамм, при помощи кесарева сечения родились на 25 неделе беременности у женщины, которая подвергалась стимуляции яичников. У нее уже есть двое старших детей.
Для того чтобы помочь младенцам появиться на свет, была задействована команда из 30 специалистов. Новорождённые были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице "несколько месяцев".
Рождение шестерни - редкое явление, которое происходит в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов. В прошлый раз во Франции такие роды состоялись более 30 лет назад, а 1989 году в парижской больнице.
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ФранцияСтрасбургВ мире
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