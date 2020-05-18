Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки

ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Впервые за 30 лет во Франции на свет появилась шестерня: пять девочек и мальчик родились в больнице в Страсбурге, передаёт Впервые за 30 лет во Франции на свет появилась шестерня: пять девочек и мальчик родились в больнице в Страсбурге, передаёт радиостанция RTL

Малыши, весом от 630 до 730 грамм, при помощи кесарева сечения родились на 25 неделе беременности у женщины, которая подвергалась стимуляции яичников. У нее уже есть двое старших детей.

Для того чтобы помочь младенцам появиться на свет, была задействована команда из 30 специалистов. Новорождённые были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице "несколько месяцев".