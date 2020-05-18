В Пермском крае у 147 медработников выявили коронавирус

"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у девяти медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 147 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, выздоровели 527 пациентов, 29 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей. За сутки в лабораториях Пермского края проведено более 2 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.