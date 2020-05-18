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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:49
https://ria.ru/20200518/1571599817.html
В Пермском крае у 147 медработников выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае у 147 медработников выявили коронавирус

10:49 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 147 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у девяти сотрудников больниц, сообщили в понедельник региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у девяти медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 147 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, выздоровели 527 пациентов, 29 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей. За сутки в лабораториях Пермского края проведено более 2 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались. В России прирост выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки составил 8 926, общее число - 290 678.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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