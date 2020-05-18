Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму

"Мы смотрим, что в ряде стран и других городах возобновляются повторные карантины, пошла вторая волна и так далее. Если только тенденция будет развиваться в негативном ключе, мне просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора и условий нахождения на улицах. Прошу всех об этом помнить", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.