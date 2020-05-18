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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:48
https://ria.ru/20200518/1571599739.html
Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму

10:48 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при развитии эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике в негативном ключе будет принято решение по ужесточению режима самоизоляции.
"Мы смотрим, что в ряде стран и других городах возобновляются повторные карантины, пошла вторая волна и так далее. Если только тенденция будет развиваться в негативном ключе, мне просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора и условий нахождения на улицах. Прошу всех об этом помнить", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Аксенов подчеркнул, что на сегодня в республике действует рекомендуемый режим самоизоляции и обязательный масочный режим в общественных местах.
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"Цифра заразившихся в сутки примерно не меняется. Тенденция понятна. При этом хорошо, что все новые выявленные случаи – это известные уже очаги. У нас практически не возникает новых очагов. Если мы все цепочки контактов удержим и отконтролируем, то, соответственно, риски заражения будут сведены к минимуму", - сказал Аксенов.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая будут сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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