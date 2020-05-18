Россия подготовила проект обновленной Стратегии по борьбе с экстремизмом

Отмечается, что изменения в законодательстве, новые вызовы и угрозы нацбезопасности требуют дальнейшей консолидации усилий властей и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной, прежде всего, на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве.

В связи с этим МВД России совместно с другими органами исполнительной власти и аппаратом СБ РФ подготовлены предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Действующая Стратегия противодействия экстремизму принята в 2014 году.