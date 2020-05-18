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2020-05-18T10:47
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Россия подготовила проект обновленной Стратегии по борьбе с экстремизмом
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РИА Новости

Россия подготовила проект обновленной Стратегии по борьбе с экстремизмом

10:47 18.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ офисе
В офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подготовлен проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета Безопасности РФ.
"Завершена работа по подготовке проекта новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года... В новой редакции Стратегии будут уточнены основные задачи и направления реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму, определены целевые показатели, характеризующие эффективность антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения в законодательстве, новые вызовы и угрозы нацбезопасности требуют дальнейшей консолидации усилий властей и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной, прежде всего, на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве.
В связи с этим МВД России совместно с другими органами исполнительной власти и аппаратом СБ РФ подготовлены предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Действующая Стратегия противодействия экстремизму принята в 2014 году.
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РоссияСовет Безопасности РФБезопасность
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