В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России за сутки скончался 91 человек с COVID-19, за все время - 2 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умер 91 человек... Умерли за весь период 2 722 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, 77 человек за сутки скончались в Москве, пятеро в Санкт-Петербурге, по двое в Ставропольском и Приморском краях, по одному в Ярославской и Самарской областях, Чечне, Краснодарском и Забайкальском краях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.