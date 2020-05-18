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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:38
https://ria.ru/20200518/1571599336.html
В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом

10:44 18.05.2020 (обновлено: 11:38 18.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России за сутки скончался 91 человек с COVID-19, за все время - 2 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умер 91 человек... Умерли за весь период 2 722 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, 77 человек за сутки скончались в Москве, пятеро в Санкт-Петербурге, по двое в Ставропольском и Приморском краях, по одному в Ярославской и Самарской областях, Чечне, Краснодарском и Забайкальском краях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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