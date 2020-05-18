В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России за сутки скончался 91 человек с COVID-19, за все время - 2 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки умер 91 человек... Умерли за весь период 2 722 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 77 человек за сутки скончались в Москве, пятеро в Санкт-Петербурге, по двое в Ставропольском и Приморском краях, по одному в Ярославской и Самарской областях, Чечне, Краснодарском и Забайкальском краях.