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2020-05-18T10:44
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Израильтянина признали виновным в убийстве семьи на Западном берегу
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РИА Новости

Израильтянина признали виновным в убийстве семьи на Западном берегу

10:44 18.05.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Окружной суд в Лод в понедельник признал 21-летнего Амирама Бен Улиэля виновным в убийстве троих членов палестинской семьи Дауабше - супружеской пары и их полуторагодовалого сына в арабской деревне Дума на Западном берегу реки Иордан в июле 2015 года, сообщает 13-й телеканал израильского телевидения.
"Амирам Бен Улиэль признан виновным в убийстве троих членов семьи Дауабше. Окружной суд признал виновным главного обвиняемого в нападении, совершенном в 2015 году, в результате которого супружеская чета и их маленький сын были сожжены в своём доме", - говорится в сообщении телеканала.
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Убийство арабской семьи, ставшее резонансным, произошло в ночь на 31 июля 2015 года в арабской деревне Дума, когда злоумышленники подожгли два дома, оставив на стенах надписи экстремистского содержания. В огне погиб полуторагодовалый Али Дауабше, его родители и старший брат получили тяжелые ожоги. Позже взрослые члены семьи - Саад и Рихам Дауабше - скончались в больнице, выжил только четырехлетний мальчик.
По подозрениям в совершении убийства была задержана группа молодых поселенцев, некоторые из которых в тот момент были несовершеннолетними. Им инкриминировали поджог из расистских побуждений и членство в террористической организации. Часть признаний, полученных от обвиняемых, была позже исключена из дела, так как их адвокатам удалось доказать, что показания были получены с применением "специального воздействия".
Бен Улиэль провел под стражей два с половиной года, а затем летом 2018 года переведён под домашний арест. Суд в Лоде, признавший сегодня Бен Улиэля виновным в убийстве троих человек, в то же время снял с него обвинение в членстве в террористической организации. Адвокаты подсудимого уже заявили, что намерены обжаловать приговор.
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Израиль объявил о ликвидации палестинца, подозреваемого в убийстве раввина
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ИорданИзраильВ мире
Популярные комментарии
А если попытаться перечислить многочисленные жертвы арабского террора? Арабские террористы начали нападать на евреев еще в 20-х годах прошлого века. Конечно, зачем вспоминать, как эти террористы нападали не только с ножами, какие были направлены, чтобы убить Азарию (а для чего другого бросаются с ножами?), но и со взрывчаткой (пояса шахидов -смертников, а также многочисленные "автобусные" теракты). Азария предположил, что у того террориста, кроме ножа, был и пояс смертника, врывающийся по нажатию кнопки. Еще назовите террориста "мирным палестинцем":) А распространять характеристики ЕДИНИЧНЫХ случаев на множество всех израильтян ("очередной") под прикрытием "объективности" - явный признак антисемита.
18 мая, 11:56
MMoroz
1100000
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