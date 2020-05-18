Израильтянина признали виновным в убийстве семьи на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Окружной суд в Лод в понедельник признал 21-летнего Амирама Бен Улиэля виновным в убийстве троих членов палестинской семьи Дауабше - супружеской пары и их полуторагодовалого сына в арабской деревне Дума на Западном берегу реки Окружной суд в Лод в понедельник признал 21-летнего Амирама Бен Улиэля виновным в убийстве троих членов палестинской семьи Дауабше - супружеской пары и их полуторагодовалого сына в арабской деревне Дума на Западном берегу реки Иордан в июле 2015 года, сообщает 13-й телеканал израильского телевидения.

"Амирам Бен Улиэль признан виновным в убийстве троих членов семьи Дауабше. Окружной суд признал виновным главного обвиняемого в нападении, совершенном в 2015 году, в результате которого супружеская чета и их маленький сын были сожжены в своём доме", - говорится в сообщении телеканала.

Убийство арабской семьи, ставшее резонансным, произошло в ночь на 31 июля 2015 года в арабской деревне Дума, когда злоумышленники подожгли два дома, оставив на стенах надписи экстремистского содержания. В огне погиб полуторагодовалый Али Дауабше, его родители и старший брат получили тяжелые ожоги. Позже взрослые члены семьи - Саад и Рихам Дауабше - скончались в больнице, выжил только четырехлетний мальчик.

По подозрениям в совершении убийства была задержана группа молодых поселенцев, некоторые из которых в тот момент были несовершеннолетними. Им инкриминировали поджог из расистских побуждений и членство в террористической организации. Часть признаний, полученных от обвиняемых, была позже исключена из дела, так как их адвокатам удалось доказать, что показания были получены с применением "специального воздействия".