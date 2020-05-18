Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста

Инцидент с 18-летним мотоциклистом произошел в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, врезался в столб и позднее скончался в больнице. По словам некоторых очевидцев, аварии предшествовало столкновение мотоцикла с полицейским автомобилем.