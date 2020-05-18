Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T10:46
https://ria.ru/20200518/1571599263.html
Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954611_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_7b9f84037e7199860a470f9d87e68251.jpg
РИА Новости

Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста

10:43 18.05.2020 (обновлено: 10:46 18.05.2020)
740
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полиция в парижском предместье Аржантей применила слезоточивый газ против групп молодежи, устроивших беспорядки из-за гибели мотоциклиста, предположительно, сбитого патрульной машиной, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент с 18-летним мотоциклистом произошел в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, врезался в столб и позднее скончался в больнице. По словам некоторых очевидцев, аварии предшествовало столкновение мотоцикла с полицейским автомобилем.
В ночь на понедельник в районе, где проживал погибший, начались беспорядки. Их участники ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Стражи порядка применили против вандалов слезоточивый газ. К полуночи обстановка стабилизировалась, но отряды полиции продолжают патрулировать район.
Прокуратура города Понтуаз, административного центра префектуры Валь-д'Уаз, ведет расследование обстоятельств гибели молодого человека.
152202
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
МИД Китая назвал предварительную причину смерти дипломата в Израиле
Вид на Гонконг
В заксобрании Гонконга произошла потасовка
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя
Полиция Израиля
Израильтянина признали виновным в убийстве семьи на Западном берегу
Новорожденный
Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки
Газодобывающее предприятие
Польский министр заявил, что страна пока не может отказаться от газа
Скорая помощь в Афганистане
СМИ: семь человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Грецкие орехи
Названа самая полезная для сердца закуска
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки "Столичная"
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие, краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Лента новостейМолния