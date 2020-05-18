Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полиция в парижском предместье Аржантей применила слезоточивый газ против групп молодежи, устроивших беспорядки из-за гибели мотоциклиста, предположительно, сбитого патрульной машиной, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент с 18-летним мотоциклистом произошел в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, врезался в столб и позднее скончался в больнице. По словам некоторых очевидцев, аварии предшествовало столкновение мотоцикла с полицейским автомобилем.
Tensions were running high on the streets of the Parisian suburb of #Argenteuil early Monday morning as police were deployed in large numbers after the death of a teenager in a motorcycle crash. #Paris #Clashes #France pic.twitter.com/9T07Z9HsxI— Ruptly (@Ruptly) May 18, 2020
В ночь на понедельник в районе, где проживал погибший, начались беспорядки. Их участники ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Стражи порядка применили против вандалов слезоточивый газ. К полуночи обстановка стабилизировалась, но отряды полиции продолжают патрулировать район.
Прокуратура города Понтуаз, административного центра префектуры Валь-д'Уаз, ведет расследование обстоятельств гибели молодого человека.
Nuit d’émeute urbaine inacceptable à #Argenteuil au cocktail molotov et mortiers d’artifice, les armes habituelles d’une guérilla qui se banalise faute de volonté politique pour l’enrayer.— Eric Ciotti (@ECiotti) May 18, 2020
Il faut restaurer la République partout où elle est défiée
Soutien aux forces de l’ordre pic.twitter.com/jlcIcgnAe0