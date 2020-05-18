Режиссер: Иоанн Павел II изменил отношение церкви к "последним людям"

РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Кароль Войтыла, ставший папой Иоанном Павлом II, посвятил свою жизнь прекращению войн и страданий и изменил отношение церкви к "последним людям", рассказал РИА Новости итальянский режиссер и писатель Джакомо Баттиато, который создал известный мини-сериал о жизни первого за пять веков неитальянского понтифика.

Католическая церковь в понедельник отмечает 100-летие со дня рождения польского священника, а затем кардинала Кароля Войтылы, который 16 октября 1978 года принял папское имя Иоанн Павел II. В апреле 2014 года папа Франциск причислил этого видного деятеля церкви к лику святых.

"Я атеист, и поэтому сначала отказался от проекта. Я думал, что будучи неверующим, не могу снимать историю папы, но продюсер настоял, и я из уважения к нему стал изучать вопрос: раньше я знал папу Войтылу по газетам, но в итоге остался им очарован. Я увидел историю интеллектуала, который изучал литературу, занимался театром и хотел стать актером и писателем. У него была невеста и жизнь светского человека. Когда наступила война и произошла оккупация Польши, он увидел, как в гетто и в боях погибла большая часть его друзей. Как молодой человек и поляк, он пережил всю трагедию войны", - рассказал Баттиато.

В 2005 и 2006 годах он снял два двухсерийных фильма "Кароль. Человек, ставший папой Римским и "Кароль. Папа римский, оставшийся человеком"

По словам режиссера, из молодости будущего понтифика его особенно поразило, как во время войны Войтыла вместе со своими друзьями проводил ночные домашние театральные представления несмотря на то, что польский язык был запрещен. Это стало его формой сопротивления, говорит Баттиато.

"После того, как несчастья ушли, он сказал, что хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы таких страданий и несправедливости больше не было, - сказал кинодеятель. - Я хотел сделать историю очень искреннего человека, который несмотря на свой возраст сохранил свободный дух".

Баттиато рассказал, как Войтыла, будучи преподавателем в университете, возил студентов в горы или брал их на сплавы по рекам, однажды даже воспользовавшись разбитым каноэ в качестве алтаря.