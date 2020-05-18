На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Пляжный сезон будет открыт на Украине, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, морская соль и солнце убивают вирус, заявил в понедельник на брифинге замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Начну с приятной новости: в этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук, и они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым солнечным излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон на Украине", - заявил Ляшко. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
По его словам, несмотря на то, что возбудитель коронавируса может выживать в пресной воде, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться болезнью очень сложно – возможно только при близком контакте. "Поэтому и относительно речного пляжного сезона Минздрав также будет давать разрешение работать (пляжам – ред.) в этом сезоне отдыха", - сказал Ляшко.
При этом, по его словам, пляжи не должны будут посещать люди из зоны риска – старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Украинцам необходимо будет по-прежнему придерживаться социальной дистанции не менее 2 метров от других, а также соблюдать правила личной гигиены – мыть руки, кашлять и чихать в одноразовую салфетку или локтевой изгиб. Обслуживающий персонал, работающий на пляжах, будет обязан носить маски.
По последним данным Минздрава, число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 325, до 18616, скончался 21 человек, всего жертв 535, за весь период выздоровели 5276. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
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