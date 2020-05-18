На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус

По его словам, несмотря на то, что возбудитель коронавируса может выживать в пресной воде, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться болезнью очень сложно – возможно только при близком контакте. "Поэтому и относительно речного пляжного сезона Минздрав также будет давать разрешение работать (пляжам – ред.) в этом сезоне отдыха", - сказал Ляшко.

При этом, по его словам, пляжи не должны будут посещать люди из зоны риска – старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Украинцам необходимо будет по-прежнему придерживаться социальной дистанции не менее 2 метров от других, а также соблюдать правила личной гигиены – мыть руки, кашлять и чихать в одноразовую салфетку или локтевой изгиб. Обслуживающий персонал, работающий на пляжах, будет обязан носить маски.