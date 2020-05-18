МИД Китая назвал предварительную причину смерти дипломата в Израиле

"Посол Китая в Израиле Ду Вэй скончался 17 мая в Тель-Авиве. По предварительным данным, скончался неожиданно по причине проблем со здоровьем, точная причина смерти нуждается в дальнейшей проверке", - сообщил на брифинге Чжао Лицзянь.