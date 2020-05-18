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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:37
https://ria.ru/20200518/1571598797.html
В России число выздоровевших от COVID-19 превысило 70 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478825_0:0:3346:1883_1036x0_80_0_0_3cde7857bcb0cd9228ce06ed80085e3c.jpg
РИА Новости

В России число выздоровевших от COVID-19 превысило 70 тысяч

10:37 18.05.2020
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© Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 70 тысяч (70 209), за сутки выписаны 2836 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 2 836 человек... За весь период выписано 70 209", - говорится в сообщении.
В частности, 1423 человека выписаны в Москве, 273 - в Подмосковье, 102 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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