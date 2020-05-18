В России число выздоровевших от COVID-19 превысило 70 тысяч

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 70 тысяч (70 209), за сутки выписаны 2836 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.