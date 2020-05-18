В России число выздоровевших от COVID-19 превысило 70 тысяч

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 70 тысяч (70 209), за сутки выписаны 2836 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 2 836 человек... За весь период выписано 70 209", - говорится в сообщении.
В частности, 1423 человека выписаны в Москве, 273 - в Подмосковье, 102 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.