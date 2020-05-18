В Крыму умерли трое пациентов с коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что за прошедшие сутки в Крыму скончались три пациента с новой коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, за прошедшие сутки у нас трое умерших. Всего девять человек", – сказала Романовская в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Скончались пожилые женщины, которым было 81, 75 и 52 года, отметила она. Романовская сказала, что все пациентки имели хронические заболевания, у всех была двухсторонняя пневмония.

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму возросло до 294, за последние сутки зарегистрировано 13 инфицированных, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменяется для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.