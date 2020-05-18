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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:36
https://ria.ru/20200518/1571598709.html
В Крыму умерли трое пациентов с коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_044b63e96014b33eefd41f294697b8a0.jpg
РИА Новости

В Крыму умерли трое пациентов с коронавирусом за сутки

10:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что за прошедшие сутки в Крыму скончались три пациента с новой коронавирусной инфекцией.
"К сожалению, за прошедшие сутки у нас трое умерших. Всего девять человек", – сказала Романовская в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Скончались пожилые женщины, которым было 81, 75 и 52 года, отметила она. Романовская сказала, что все пациентки имели хронические заболевания, у всех была двухсторонняя пневмония.
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму возросло до 294, за последние сутки зарегистрировано 13 инфицированных, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменяется для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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