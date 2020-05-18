Карантин ввели в СИЗО в Екатеринбурге из-за COVID-19 у сотрудника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у сотрудника СИЗО №1 в Екатеринбурге, анализы взяты у всех контактных лиц, а сам изолятор закрыли на карантин, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУФСИН.
"В связи с выявлением у сотрудника СИЗО-1 Екатеринбурга нового вирусного заболевания в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал, сотрудник осуществлял работу с документами", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сейчас в изоляторе приостановлены следственные действия, арестованных не привозят и не вывозят из учреждения. У 250 контактных лиц, в том числе сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания, взяли анализы, их результаты пока неизвестны.
Как добавили в ГУФСИН, ежедневно проводится термометрия личного состава и спецконтингента для выявления больных с распираторными инфекциям, также проводится дезинфекция помещений и посылок. Из-за карантина приостановлены длительные и краткосрочные свидания и прием передач, а встречи следственно-арестованных с адвокатами проводятся через стекло с соблюдением всех санитарных мер.
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