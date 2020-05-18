Карантин ввели в СИЗО в Екатеринбурге из-за COVID-19 у сотрудника

"В связи с выявлением​ у сотрудника СИЗО­-1 Екатеринбурга​ нового вирусного заболевания в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал, сотрудник осуществлял работу с документами", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас в изоляторе приостановлены следственные действия, арестованных не привозят​ и не вывозят из учреждения. У 250 контактных лиц​, в том числе сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания, взяли анализы, их результаты пока неизвестны.