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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:35
https://ria.ru/20200518/1571598643.html
Карантин ввели в СИЗО в Екатеринбурге из-за COVID-19 у сотрудника
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РИА Новости

Карантин ввели в СИЗО в Екатеринбурге из-за COVID-19 у сотрудника

10:35 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у сотрудника СИЗО №1 в Екатеринбурге, анализы взяты у всех контактных лиц, а сам изолятор закрыли на карантин, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУФСИН.
"В связи с выявлением​ у сотрудника СИЗО­-1 Екатеринбурга​ нового вирусного заболевания в учреждении введены карантинные меры. Со следственно-арестованными данный сотрудник не контактировал, сотрудник осуществлял работу с документами", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что сейчас в изоляторе приостановлены следственные действия, арестованных не привозят​ и не вывозят из учреждения. У 250 контактных лиц​, в том числе сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания, взяли анализы, их результаты пока неизвестны.
Как добавили в ГУФСИН, ежедневно проводится термометрия личного состава и спецконтингента для выявления больных с распираторными инфекциям, также проводится дезинфекция помещений и посылок. Из-за карантина приостановлены длительные и краткосрочные свидания и прием передач, а встречи следственно-арестованных с адвокатами проводятся через стекло с соблюдением всех санитарных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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