Власти Москвы могут расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей

"Мы внимательно изучим все предложения, в том числе, в части уточнения механизмов оказания поддержки. Мы понимаем, что нам вместе с бизнесом нужно преодолеть период спада в экономике и как можно скорее вернуться к росту. Но важно делать это, не подвергая опасности здоровье москвичей, поэтому возвращение предприятий к работе будет постепенным, и нам с вами придется принимать дополнительные меры безопасности. Но так как они несут дополнительные затраты для бизнеса, мы готовы прорабатывать новые механизмы поддержки. Ваши предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в том числе предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в ближайшее время", – сообщил Ефимов в ходе видеоконференции.