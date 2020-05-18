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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:47
https://ria.ru/20200518/1571598514.html
Власти Москвы могут расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571598119_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a79d7cd2ee68ac699dde0d5eddcaf6b.jpg
РИА Новости

Власти Москвы могут расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей

10:34 18.05.2020 (обновлено: 10:47 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Москвы могут расширить список пострадавших от последствий коронавируса отраслей, к их числу могут добавить частную медицину, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
В Комплексе пояснили, что руководитель Оперативного штаба по экономике, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов обсудил механизмы применения мер поддержки бизнеса, разработанных правительством Москвы, с "Деловой Россией" и "Опорой России". Предложения по расширению действующих механизмов помощи предприятиям, озвученные деловыми объединениями, были поддержаны вице-мэром.
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В ходе видеоконференции Ефимов анонсировал возможность расширения списка пострадавших от последствий коронавируса отраслей.
"Мы внимательно изучим все предложения, в том числе, в части уточнения механизмов оказания поддержки. Мы понимаем, что нам вместе с бизнесом нужно преодолеть период спада в экономике и как можно скорее вернуться к росту. Но важно делать это, не подвергая опасности здоровье москвичей, поэтому возвращение предприятий к работе будет постепенным, и нам с вами придется принимать дополнительные меры безопасности. Но так как они несут дополнительные затраты для бизнеса, мы готовы прорабатывать новые механизмы поддержки. Ваши предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в том числе предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в ближайшее время", – сообщил Ефимов в ходе видеоконференции.
Заммэра отметил, что все три пакета антикризисных мер были разработаны по итогам обсуждения с бизнесом, и предложения деловых объединений также будут рассмотрены Штабом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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