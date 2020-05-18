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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:33
https://ria.ru/20200518/1571598483.html
В Пермском крае умер онкобольной с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263849_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_108d1dc5162078d2b76ee2582502e887.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умер онкобольной с коронавирусом

10:33 18.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пермском крае, им стал мужчина с онкологией, общее число летальных случаев в регионе достигло 29, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"В Пермском крае 29 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у 50-летнего мужчины с COVID-19, у которого также было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. Медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19", — говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, выздоровели 527 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей. За сутки в лабораториях Пермского края проведено более 2 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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