В Пермском крае умер онкобольной с коронавирусом

"В Пермском крае 29 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у 50-летнего мужчины с COVID-19, у которого также было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. Медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19", — говорится в сообщении.