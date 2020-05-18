В Пермском крае умер онкобольной с коронавирусом

ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пермском крае, им стал мужчина с онкологией, общее число летальных случаев в регионе достигло 29, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"В Пермском крае 29 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у 50-летнего мужчины с COVID-19, у которого также было сопутствующее тяжелое онкологическое заболевание. Медицинское исследование показало, что он умер не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, выздоровели 527 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей. За сутки в лабораториях Пермского края проведено более 2 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.