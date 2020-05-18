Депздрав Москвы ответил на сообщения об очередях в поликлиниках

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по сообщениям об очередях в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования, отметив некоторые проблемы из-за того, что некоторые люди пришли не по записи, но указав при этом, что приведенные данные не отражают реального положение дел.

На прошлой неделе в российской столице стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, строго по записи на определенное время планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы. Ранее в СМИ со ссылкой на слова прибывших на тестирование появилась информация об очередях в поликлиниках.

"Скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что скопление было отмечено только в двух точках из 30 поликлиник, однако по результатам проверки было принято решение об изменении графика приема и увеличении времени между окнами записи", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что персонал приложил все усилия для соблюдения мер безопасности. Нанесенная на входе разметка позволила соблюсти социальную дистанцию в 1,5 метра. Все пациенты были в бахилах, масках и перчатках, выданных на входе.

"Также на входе в здание поликлиники жителям измеряли температуру. Пациенты с симптомами ОРВИ были направлены на обследование. На сдачу анализа ни один человек с симптомами заболевания допущен не был. Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатали направления – это позволило сократить время ожидания внутри кабинета и увеличить скорость приема пациентов. Это стандартный алгоритм для всех поликлиник с начала эпидемии коронавирусной инфекции", - уточняется в материале.

Сообщается, что в поликлинике №175 все, в том числе те, кто стоял в очереди на улице, максимум в течение 30 минут покинули учреждение.

"В филиале №1 городской поликлиники №64 сотрудниками поликлиники в утренние часы оперативно были приняты необходимые меры, в том числе был дополнительно привлечен медперсонал с открытием еще одного кабинета. Пришедших на сдачу анализа людей удалось успешно принять. Больше в течение дня скоплений людей не было, забор анализов проходил в штатном режиме, без очередей. Всех пациентов принимали в течение 5 минут. Со всеми жителями, которые были записаны на утро, но по тем или иным причинам не сдали тест, связались врачи поликлиники и напомнили, что их запись по-прежнему действительна, и они могут прийти на сдачу анализа в удобное время", - говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что заявления об очередях и создании опасного скопления людей в учреждениях не отражают реальное положение дел.