Глава Минвостокразвития рассказал о проблемах резидентов ТОР и СПВ

"Сейчас мы видим, на первое место резиденты ставят проблемы, связанные с ограничениями в поставках из-за рубежа производственного оборудования и комплектующих, на втором месте - трудности в сбыте производимой продукции. Затрудненный въезд в Россию иностранных работников стоит на третьем месте в числе проблем", — сказал Козлов.