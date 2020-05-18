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2020-05-18T13:04
https://ria.ru/20200518/1571597977.html
Глава Минвостокразвития рассказал о проблемах резидентов ТОР и СПВ
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РИА Новости

Глава Минвостокразвития рассказал о проблемах резидентов ТОР и СПВ

10:28 18.05.2020 (обновлено: 13:04 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задера. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток из-за ограничений в связи с коронавирусом испытывают проблемы с заказом из-за рубежа производственного оборудования, есть трудности в сбыте производимой продукции, также резиденты испытывают затруднения с ввозом иностранных работников, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Сейчас мы видим, на первое место резиденты ставят проблемы, связанные с ограничениями в поставках из-за рубежа производственного оборудования и комплектующих, на втором месте - трудности в сбыте производимой продукции. Затрудненный въезд в Россию иностранных работников стоит на третьем месте в числе проблем", — сказал Козлов.
По его словам, возможен перенос сроков в реализации проектов из-за отсутствия рабочей силы.
"Тем не менее Агентство по развитию человеческого капитала ищет альтернативные способы замещения кадров, смотрит, как задействовать россиян", — отметил министр.
Также Козлов рассказал, что есть проблема, связанная с закрытием производств за рубежом из-за коронавируса.
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"Многие резиденты заказывали в Китае оборудование и стройматериалы, и теперь нужно найти им замену, перепрофилироваться. Но данная ситуация выгодна для отечественных производителей. Приведу пример: резидент из Якутии, который ввозил оборудование из Кореи, переориентировался и нашел поставщика в Смоленской области", — сказал Козлов.
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