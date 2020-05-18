Глава Минвостокразвития рассказал о проблемах резидентов ТОР и СПВ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задера. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток из-за ограничений в связи с коронавирусом испытывают проблемы с заказом из-за рубежа производственного оборудования, есть трудности в сбыте производимой продукции, также резиденты испытывают затруднения с ввозом иностранных работников, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Сейчас мы видим, на первое место резиденты ставят проблемы, связанные с ограничениями в поставках из-за рубежа производственного оборудования и комплектующих, на втором месте - трудности в сбыте производимой продукции. Затрудненный въезд в Россию иностранных работников стоит на третьем месте в числе проблем", — сказал Козлов.
По его словам, возможен перенос сроков в реализации проектов из-за отсутствия рабочей силы.
"Тем не менее Агентство по развитию человеческого капитала ищет альтернативные способы замещения кадров, смотрит, как задействовать россиян", — отметил министр.
Также Козлов рассказал, что есть проблема, связанная с закрытием производств за рубежом из-за коронавируса.
"Многие резиденты заказывали в Китае оборудование и стройматериалы, и теперь нужно найти им замену, перепрофилироваться. Но данная ситуация выгодна для отечественных производителей. Приведу пример: резидент из Якутии, который ввозил оборудование из Кореи, переориентировался и нашел поставщика в Смоленской области", — сказал Козлов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.