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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:25
https://ria.ru/20200518/1571597789.html
В КНДР снимут ряд ограничений для иностранцев, введенных из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:283:3046:1996_1036x0_80_0_0_062ac489c943d4aa6f6c7b96e0571e30.jpg
РИА Новости

В КНДР снимут ряд ограничений для иностранцев, введенных из-за COVID-19

10:25 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти КНДР продолжают снимать ограничения для иностранцев, введенные для профилактики COVID-19, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещать Первый универмаг, Пхеньянский привокзальный универмаг, Детский универмаг, Торговый центр на улице Кванбок и универмаг Потхонган", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Пхеньян
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По оценке дипмиссии, очередное ослабление ограничительных мер "свидетельствует об эффективности проводимого руководством КНДР комплекса мероприятий по предотвращению проникновения в страну коронавирусной инфекции нового типа".
По данным властей страны, в КНДР нет случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД КНДРПхеньянКНДРВ мире
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