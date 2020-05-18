В КНДР снимут ряд ограничений для иностранцев, введенных из-за COVID-19

"Посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещать Первый универмаг, Пхеньянский привокзальный универмаг, Детский универмаг, Торговый центр на улице Кванбок и универмаг Потхонган", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
По оценке дипмиссии, очередное ослабление ограничительных мер "свидетельствует об эффективности проводимого руководством КНДР комплекса мероприятий по предотвращению проникновения в страну коронавирусной инфекции нового типа".
По данным властей страны, в КНДР нет случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.