Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Крыму возросло до 294, за последние сутки зарегистрировано 13 инфицированных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 17 мая в республике Крым зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, 12 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Один заболевший, который прибыл из Красноярского края, выявлен при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.
"Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции, 24 из них завезены из-за границы, 30 – из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 – по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека", - добавил Аксенов.
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