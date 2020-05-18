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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:23
https://ria.ru/20200518/1571597648.html
Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:344:3027:2047_1036x0_80_0_0_1089b62fdd3ed0955269df5e9f8aa648.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300

10:23 18.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Крыму возросло до 294, за последние сутки зарегистрировано 13 инфицированных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 17 мая в республике Крым зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, 12 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Один заболевший, который прибыл из Красноярского края, выявлен при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.
"Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции, 24 из них завезены из-за границы, 30 – из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 – по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека", - добавил Аксенов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
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