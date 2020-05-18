Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300

"Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции, 24 из них завезены из-за границы, 30 – из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 – по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека", - добавил Аксенов.