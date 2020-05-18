Посольство Британии сообщило о вывозном рейсе Москва — Лондон 23 мая

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует 23 мая вывозной рейс Москва-Лондон, которым могут воспользоваться британские граждане, желающие вернуться на родину, сообщило посольство Британии в РФ.
"Важное обновление информации для британских граждан: Рейс SU-2582 Москва-Лондон доступен 23 мая в 13.40. Пожалуйста, бронируйте (билеты) на сайте "Аэрофлота", если вы желаете вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении британской дипмисии в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
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