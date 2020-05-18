Посольство Британии сообщило о вывозном рейсе Москва — Лондон 23 мая

"Важное обновление информации для британских граждан: Рейс SU-2582 Москва-Лондон доступен 23 мая в 13.40. Пожалуйста, бронируйте (билеты) на сайте "Аэрофлота", если вы желаете вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении британской дипмисии в Facebook.