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2020-05-18T10:22
https://ria.ru/20200518/1571597452.html
Посольство Британии сообщило о вывозном рейсе Москва — Лондон 23 мая
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РИА Новости

Посольство Британии сообщило о вывозном рейсе Москва — Лондон 23 мая

10:22 18.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует 23 мая вывозной рейс Москва-Лондон, которым могут воспользоваться британские граждане, желающие вернуться на родину, сообщило посольство Британии в РФ.

"Важное обновление информации для британских граждан: Рейс SU-2582 Москва-Лондон доступен 23 мая в 13.40. Пожалуйста, бронируйте (билеты) на сайте "Аэрофлота", если вы желаете вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении британской дипмисии в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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