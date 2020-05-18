Польский министр заявил, что страна пока не может отказаться от газа

ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Польша в данный момент не готова отказаться от использования природного газа ради улучшения экологической ситуации, заявил министр климата Польши Михал Куртыка в эфире Польского радио

"В данный момент это невыполнимо. Каким образом мы можем перенести ряд систем, в том числе отопления или индивидуального отопления в домах поляков, на более экологичные, не основанные на газе?" - сказал Куртыка.

По словам министра, такую же аргументацию Варшава представляет партнерам по ЕС.

Куртыка констатировал, что в Польше "нет такой возможности, чтобы мы сразу могли повысить качество воздуха и не спровоцировать экономических проблем в домашних хозяйствах".

Еврокомиссия в своей стратегии по климату, а также в рамках специального проекта Green deal предложила достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году, что называется климатической нейтральностью.