Польский министр заявил, что страна пока не может отказаться от газа

ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Польша в данный момент не готова отказаться от использования природного газа ради улучшения экологической ситуации, заявил министр климата Польши Михал Куртыка в эфире Польского радио.
"В данный момент это невыполнимо. Каким образом мы можем перенести ряд систем, в том числе отопления или индивидуального отопления в домах поляков, на более экологичные, не основанные на газе?" - сказал Куртыка.
По словам министра, такую же аргументацию Варшава представляет партнерам по ЕС.
Куртыка констатировал, что в Польше "нет такой возможности, чтобы мы сразу могли повысить качество воздуха и не спровоцировать экономических проблем в домашних хозяйствах".
Еврокомиссия в своей стратегии по климату, а также в рамках специального проекта Green deal предложила достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году, что называется климатической нейтральностью.
Эта цель может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике и сотен миллиардов евро инвестиций, о чем писала ранее сама ЕК.