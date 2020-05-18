В московском центре "Вороновское" лечатся более 290 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находится 291 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 мая состоит на лечении 291 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 291, подтвержденных с COVID – 291, с кислородной поддержкой – 182, на ИВЛ – 17", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки на лечение поступили 13 пациентов, выписаны - двое.
"Умерли: женщина в возрасте 82 лет и мужчина в возрасте 72 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.