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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:16
https://ria.ru/20200518/1571597149.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 290 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 290 пациентов с COVID-19

10:16 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находится 291 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 мая состоит на лечении 291 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 291, подтвержденных с COVID – 291, с кислородной поддержкой – 182, на ИВЛ – 17", - написал Переходов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за сутки на лечение поступили 13 пациентов, выписаны - двое.
"Умерли: женщина в возрасте 82 лет и мужчина в возрасте 72 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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