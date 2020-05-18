В московском центре "Вороновское" лечатся более 290 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 мая состоит на лечении 291 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 291, подтвержденных с COVID – 291, с кислородной поддержкой – 182, на ИВЛ – 17", - написал Переходов на своей странице в Facebook.