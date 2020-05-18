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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:16
https://ria.ru/20200518/1571597079.html
В Саратовской области выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом

10:16 18.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Еще более 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1871, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 18 мая в регионе зарегистрировано 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди вновь выявленных... с пневмонией - 35, с признаками ОРВИ - 23, с бессимптомным течением - 59. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 18, 15-17 лет - три, 20-29 лет - восемь, 30-39 лет - 14, 40-49 лет - 20, 50-59 лет - 22, старше 60 - 32", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 33 новых случая коронавируса выявили в Саратове, 21 - в Новоузенском, 16 - в Балаковском, 11 - в Энгельсском, пять - в Романовском, по четыре - в Татищевском и Ивантеевском, три - в Аркадакском, по два - в Вольском, Марксовском, Балашовском, Петровском, Саратовском и Федоровском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 75 контактных лиц, шесть прибывших с других территорий, 36 - с неустановленным источником заражения… Значительное число заболевших отмечено в Новоузенском районе (бытовые очаги) и Балаковском (выявлены среди контактных)", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 1871 заболевшего COVID-19 в области выздоровели уже 438 человек, в том числе 17 - за последние сутки.
К 17 мая в области скончались 32 пациента с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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