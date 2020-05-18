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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:15
https://ria.ru/20200518/1571596943.html
В Армении выявили 351 новый случай заболевания коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении выявили 351 новый случай заболевания коронавирусом

10:14 18.05.2020 (обновлено: 10:15 18.05.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 351 и достигло 4823, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте Минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 4472 подтвержденных случаях и 60 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 4823 случая коронавируса. Излечились 2019 пациентов. Скончался 61 человек", - уточнили в ведомстве.
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На лечении находятся 2718 пациентов, проведено 41850 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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