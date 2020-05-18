В Армении выявили 351 новый случай заболевания коронавирусом

ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 351 и достигло 4823, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте Минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 4472 подтвержденных случаях и 60 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 4823 случая коронавируса. Излечились 2019 пациентов. Скончался 61 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2718 пациентов, проведено 41850 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.