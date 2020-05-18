Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Работающие в России банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета физлиц алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) Минюсту и Работающие в России банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета физлиц алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) Минюсту и Банку России

С 1 июня вступают в силу новые поправки в закон об исполнительном производстве. Вводится специальная маркировка видов дохода гражданина, которая позволит банкам отделить "неприкосновенные доходы" от подлежащих взысканию поступлений.

По закону принудительное погашение долгов нельзя осуществлять за счет пособий и государственных социальных выплат – пенсий по потере кормильца, материнского капитала, пособия на детей, а также алиментов. Последние могут начисляться на счет должника в виде денежного перевода от одного физического лица другому, а такие платежи не регламентируются новыми поправками, говорится в обращении АБР.

До сих пор недоступные для принудительного взыскания доходы никак не выделялись в общей массе средств, поступающих на счет должника. Обычно судебные приставы обращались в банки, которые по исполнительному листу списывали со счетов клиента требуемую сумму. В результате массово происходили некорректные с точки зрения закона списания.

В связи с вступлением поправок в силу банки попросили Минюст разъяснить, должны ли сами клиенты маркировать свои платежи и несут ли кредитные учреждения ответственность за списание алиментов по ошибке.

"Просим пояснить, в случае, если физическое лицо - плательщик добровольно перечисляет гражданину денежные средства, являющиеся, например, алиментами, обязано ли такое физическое лицо - плательщик указывать в расчетном листе код вида дохода", — говорится в письме.