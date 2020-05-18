Тропический шторм "Амфан" может усилиться до суперциклона

Закат солнца и шторм в Индийском океане. Архивное фото

Закат солнца и шторм в Индийском океане

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая - РИА Новости. Тропический шторм "Амфан" в ближайшее время скорее всего усилится до суперциклона, сообщило метеорологическое управление Тропический шторм "Амфан" в ближайшее время скорее всего усилится до суперциклона, сообщило метеорологическое управление Индии

"Согласно спутниковым снимкам Insat-3DR/ по данным на 00.00 всемирного координированного времени от 18 мая… диаметр глаза бури составляет 20 километров… Предполагаемая максимальная устойчивая скорость ветра составляет 100 узлов (185 километров в час), порывами до 110 узлов (203 километра в час)", - сообщило управление.

Шторм, вероятно, "еще больше усилится" в течение следующих шести часов и "очень вероятно переместится на северо-северо-восток и быстро пройдет через северо-западный Бенгальский залив и пересечет побережье Западной Бенгалии - Бангладеш между островами Дигха (Западная Бенгалия) и Хатия (Бангладеш) во второй половине дня или вечером 20 мая... как очень сильный циклонический шторм", сообщило управление.

О шторме предупреждены два индийских штата – Западная Бенгалия и Одиша. В прибрежных районах штатов объявлен желтый уровень тревога, который объявляется по меньшей мере за 48 часов до предполагаемого начала неблагоприятных погодных условий.

В штатах дежурят семнадцать групп национальных сил реагирования на стихийные бедствия.