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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T11:09
https://ria.ru/20200518/1571596615.html
Курс доллара упал ниже 73 рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_247:418:3019:1977_1036x0_80_0_0_9c057c7de15beb72c61247ec28520ea8.jpg
РИА Новости

Курс доллара упал ниже 73 рублей

10:11 18.05.2020 (обновлено: 11:09 18.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
Нефтяная качалка
Вчера, 01:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,28% — до 33,89 доллара за баррель.
Сегодня мировые нефтяные котировки побили месячные рекорды в связи с ожидаемым восстановлением спроса, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ночью баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.

Обрушение нефтяного рынка

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
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Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако эксперты Международного энергетического агентства заявляли, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. По их мнению, объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.
Министр энергетики РФ Александр Новак
13 мая, 15:43Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти
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Обсудить 28
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Владимир Владимирович на всех фронтах приводит ситуацию в норму! Мощнейший лидер!!
18 мая, 10:18
АНАлексей Некрасов
253301112
вот негодяй ваш Путин, доллар за 200 ждем уже 5 лет, а он все обламывает ))
18 мая, 10:22
Даша Светлая
171200117
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