Курс доллара упал ниже 73 рублей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent , следует из данных Московской биржи

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,28% — до 33,89 доллара за баррель.

Сегодня мировые нефтяные котировки побили месячные рекорды в связи с ожидаемым восстановлением спроса, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ночью баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.

Обрушение нефтяного рынка

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.