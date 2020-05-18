В Иране приняли закон о противодействии Израилю

Депутаты в ходе открытой сессии парламента в понедельник согласились со всеми положениями закона о противодействии "враждебным действиям сионистского режима".

Иран пригрозил США и Израилю ударом в случае ошибки с их стороны

Иран пригрозил США и Израилю ударом в случае ошибки с их стороны

Кроме того, положения утвержденного закона предполагают запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, а также запрет на участие связанных с Израилем компаний в выставках. Парламентарии обязали правительство страны оказаться помощь другим государствам и народам в "освобождении" Иерусалима.