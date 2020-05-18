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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-18T10:06
https://ria.ru/20200518/1571596428.html
Алтайские школьники в мае продолжают получать продуктовые наборы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155146/77/1551467780_0:116:3067:1841_1036x0_80_0_0_01bc5bdd9cd87ebb97c9604f8c641906.jpg
РИА Новости

Алтайские школьники в мае продолжают получать продуктовые наборы

10:06 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 мая – РИА Новости. Школьники с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае в мае в связи с удаленным обучением продолжают получать бесплатные продуктовые наборы, в апреле их получили более 15 тысяч детей, сообщает в понедельник краевое правительство.
Власти пояснили, что средства на продуктовые наборы для школьников с ограниченными возможностями здоровья на период удаленного обучения из-за коронавируса были выделены из краевого бюджета по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
"В мае учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут учиться до 22 числа. Они получат продуктовые наборы из расчета учебных дней в мае, каждый набор стоимостью 948 рублей", - говорится в сообщении.
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Продуктовый набор сформирован в соответствии с рекомендациями регионального министерства образования и науки и был согласован с краевым управлением Роспотребнадзора. Он содержит крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, подсолнечное масло.
"В нашей школе учатся 27% детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в апреле в школу было доставлено 113 продуктовых наборов, которые мы в течение трех дней раздали всем родителям. Родители с большой благодарностью принимали продуктовые наборы, шутили о том, что дети в данный момент являются кормильцами семьи, потому что для многих семей эти 10 килограммов продуктов действительно оказались хорошим подспорьем. В мае, до конца учебного года, ждем вторую партию продуктовых наборов", - привели в пресс-службе слова директора инклюзивной школы №49 Барнаула Оксаны Чепкасовой.
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По словам Чепкасовой, все меры поддержки семей с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, очень своевременны и находятся в русле инициатив, предложенных президентом России Владимиром Путиным 11 мая во время видеосовещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
В соответствии с указом президента в Алтайском крае материальную поддержку в виде ежемесячных и единовременных выплат получат семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми от трех до 15 лет, малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет и безработные граждане, имеющие детей в возрасте до 18 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАлтайский крайБарнаулОбщество
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