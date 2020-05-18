Алтайские школьники в мае продолжают получать продуктовые наборы

БАРНАУЛ, 18 мая – РИА Новости. Школьники с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае в мае в связи с удаленным обучением продолжают получать бесплатные продуктовые наборы, в апреле их получили более 15 тысяч детей, сообщает в понедельник краевое правительство.

Власти пояснили, что средства на продуктовые наборы для школьников с ограниченными возможностями здоровья на период удаленного обучения из-за коронавируса были выделены из краевого бюджета по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"В мае учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут учиться до 22 числа. Они получат продуктовые наборы из расчета учебных дней в мае, каждый набор стоимостью 948 рублей", - говорится в сообщении.

Продуктовый набор сформирован в соответствии с рекомендациями регионального министерства образования и науки и был согласован с краевым управлением Роспотребнадзора. Он содержит крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, подсолнечное масло.

"В нашей школе учатся 27% детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в апреле в школу было доставлено 113 продуктовых наборов, которые мы в течение трех дней раздали всем родителям. Родители с большой благодарностью принимали продуктовые наборы, шутили о том, что дети в данный момент являются кормильцами семьи, потому что для многих семей эти 10 килограммов продуктов действительно оказались хорошим подспорьем. В мае, до конца учебного года, ждем вторую партию продуктовых наборов", - привели в пресс-службе слова директора инклюзивной школы №49 Барнаула Оксаны Чепкасовой.

По словам Чепкасовой, все меры поддержки семей с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, очень своевременны и находятся в русле инициатив, предложенных президентом России Владимиром Путиным 11 мая во время видеосовещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

В соответствии с указом президента в Алтайском крае материальную поддержку в виде ежемесячных и единовременных выплат получат семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми от трех до 15 лет, малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет и безработные граждане, имеющие детей в возрасте до 18 лет.