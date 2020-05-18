В Хабаровской крае за выходные умерли два пациента с COVID-19

"За выходные в крае скончались два пациента с COVID, это пенсионеры старше 60 лет из Хабаровска и Советско-Гаванского района, они были в тяжелом состоянии. Всего с нарастающим итогом в регионе девять умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.