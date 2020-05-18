Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:05
https://ria.ru/20200518/1571596371.html
В Хабаровской крае за выходные умерли два пациента с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541949_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_9d62e719a50187aa681f7aa904062721.jpg
РИА Новости

В Хабаровской крае за выходные умерли два пациента с COVID-19

10:05 18.05.2020
124
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались за минувшие выходные в Хабаровском крае, общее количество умерших с начала пандемии – девять, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"За выходные в крае скончались два пациента с COVID, это пенсионеры старше 60 лет из Хабаровска и Советско-Гаванского района, они были в тяжелом состоянии. Всего с нарастающим итогом в регионе девять умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 из них на аппарате ИВЛ. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано более 1,22 тысячи случаев заболевания, темп прироста за последние сутки составил 4%. Выздоровели 547 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Хабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Хабаровск
В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Медик у машины скорой помощи
Хабаровский край выделит средства на допвыплаты медикам
Медицинский работник в больнице
В Калининградской области умерли три пациентки с коронавирусом
Медики карантинного центра
В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
Наручники
В Хабаровске осудили участника террористической организации
ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу
ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор вылетел в район, где выявили вспышку COVID-19
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В Крыму умерли трое пациентов с коронавирусом за сутки
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 25 случаев COVID-19
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
Шотландия может ослабить ограничения по коронавирусу в конце мая
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Число пациентов в COVID-госпиталях Саратовской области превысило тысячу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
23:21Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
23:18В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
23:14В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния