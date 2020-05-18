В Хабаровской крае за выходные умерли два пациента с COVID-19

ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались за минувшие выходные в Хабаровском крае, общее количество умерших с начала пандемии – девять, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"За выходные в крае скончались два пациента с COVID, это пенсионеры старше 60 лет из Хабаровска и Советско-Гаванского района, они были в тяжелом состоянии. Всего с нарастающим итогом в регионе девять умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 из них на аппарате ИВЛ. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано более 1,22 тысячи случаев заболевания, темп прироста за последние сутки составил 4%. Выздоровели 547 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.