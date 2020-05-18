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Религия и мировоззрение
2020-05-18T14:15
https://ria.ru/20200518/1571596243.html
Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II
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РИА Новости

Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II

10:04 18.05.2020 (обновлено: 14:15 18.05.2020)
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© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск отслужил утреннюю мессу в капелле Собора святого Петра, где захоронен святой Иоанн Павел II, 100-летие со дня рождения которого отмечается в понедельник.
Этой мессой глава Римско-католической церкви возобновил богослужения с участием верующих в Ватиканской базилике, которые были прекращены с 10 марта из-за пандемии COVID-19. В преддверии этой мессы в пятницу власти Ватикана провели полную дезинфекцию главного католического храма в мире.
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Онлайн-трансляцию папской мессы, посвященной Иоанну Павлу II, вел информационный портал Святого престола Vatican News, который с 9 марта осуществлял трансляцию всех папских богослужений. Однако со вторника эта практика прекращается, и папа Франциск вновь будет служить утренние мессы в Доме святой Марфы в Ватикане в присутствии верующих.
"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", - заявил папа Франциск. В своей проповеди он выделил три главных характерных черты Иоанна Павла II: молитву, близость к народу и любовь к справедливости.
На папской мессе в Соборе святого Петра присутствовали около 30 человек, в том числе архипресвитер Ватиканской базилики кардинал Анджело Комастри, глава службы Папских милостей польский кардинал Конрад Краевский и архиепископ Пьеро Марини, который при Иоанне Павле II 18 лет возглавлял Службу папских литургических церемоний.
"Сегодня нам надо почтить память этого святого. Это повод для того, чтобы поразмышлять о его жизни и деятельности, подумать над тем, почему он всегда считал своим долгом идти в любые общины, чтобы нести людям Евангелие. Нам нужно вновь обратиться к основам его жизни и задаться вопросом: "Кем он был и чему он нас учит сегодня?" По сути дела, каждый из нас призван задуматься над тем, каковы ценности, за которые он боролся как человек, христианин и епископ", - заявил в интервью РИА Новости архиепископ Марини.
Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в польском городе Вадовице. Был избран на Апостольский престол 16 октября 1978 года и принял папское имя Иоанн Павел II. Он стал одним из самых молодых понтификов в истории католицизма и первым папой славянского происхождения. Его понтификат, продолжавшийся более 26 лет, является третьим по продолжительности за всю историю церкви. Процесс канонизации Иоанна Павла II был начат менее чем через три месяца после его смерти. В мае 2011 года он был беатифицирован, а в апреле 2014 года - причислен к лику святых Римско-католической церкви.
В понедельник в соответствии с решением властей Италии богослужения возобновляются во всех храмах страны при строгом соблюдении верующими установленных ограничений, связанных с соблюдением социальной дистанции и использованием медицинских масок и перчаток. Кроме того, в Соборе святого Петра, других папских базиликах и во всех крупных храмах Италии при входе у верующих будет измеряться температура при помощи специальных термосканеров. Допуск экскурсионных групп в церкви, представляющие интерес для туристов, пока осуществляться не будет.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Папа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеИоанн Павел II (Кароль Войтыла)ВатиканИталияВ мире
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