Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II

"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", - заявил папа Франциск. В своей проповеди он выделил три главных характерных черты Иоанна Павла II: молитву, близость к народу и любовь к справедливости.

"Сегодня нам надо почтить память этого святого. Это повод для того, чтобы поразмышлять о его жизни и деятельности, подумать над тем, почему он всегда считал своим долгом идти в любые общины, чтобы нести людям Евангелие. Нам нужно вновь обратиться к основам его жизни и задаться вопросом: "Кем он был и чему он нас учит сегодня?" По сути дела, каждый из нас призван задуматься над тем, каковы ценности, за которые он боролся как человек, христианин и епископ", - заявил в интервью РИА Новости архиепископ Марини.