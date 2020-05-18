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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:01
https://ria.ru/20200518/1571596201.html
Красноярский губернатор вылетел в район, где выявили вспышку COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

Красноярский губернатор вылетел в район, где выявили вспышку COVID-19

10:01 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район, где среди сотрудников компании "Полюс Красноярск" зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19, сообщается на странице главы региона в Instagram.
Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрированы 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск". Затем число зараженных начало увеличиваться.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Сразу после получения положительных результатов на инфекцию сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск". Силами края на месте развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов.
"Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район для проведения расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, в Красноярск прибыл сводный отряд для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего к выполнению задач привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники. Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайСеверо-Енисейский районКрасноярск
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