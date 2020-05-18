В Крыму рассказали о формате мероприятий по случаю годовщины депортации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии депортации крымских народов пройдут особом формате в связи с режимом повышенной готовности, введенным в целях недопущения распространения Сергей Аксенов. Памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии депортации крымских народов пройдут особом формате в связи с режимом повышенной готовности, введенным в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции , сообщил глава Республики Крым

"Традиционные памятные мероприятия будут сегодня проходить в особом формате в связи с режимом повышенной готовности. Так, акция "Зажги огонь в своем сердце", которая ежегодно собирает тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий, пройдет в онлайн-формате. Наша память о невинных жертвах, о совершенной несправедливости не зависит от внешних обстоятельств", - говорится в заявлении Аксенова в связи с Днем памяти жертв депортации.

По его словам, крымчане помнят о трагедии депортации и никогда не допустят ее повторения.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов полуострова.