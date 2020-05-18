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2020-05-18T09:58
https://ria.ru/20200518/1571596110.html
В Крыму рассказали о формате мероприятий по случаю годовщины депортации
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РИА Новости

В Крыму рассказали о формате мероприятий по случаю годовщины депортации

09:58 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма"
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии депортации крымских народов пройдут особом формате в связи с режимом повышенной готовности, введенным в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Традиционные памятные мероприятия будут сегодня проходить в особом формате в связи с режимом повышенной готовности. Так, акция "Зажги огонь в своем сердце", которая ежегодно собирает тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий, пройдет в онлайн-формате. Наша память о невинных жертвах, о совершенной несправедливости не зависит от внешних обстоятельств", - говорится в заявлении Аксенова в связи с Днем памяти жертв депортации.
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По его словам, крымчане помнят о трагедии депортации и никогда не допустят ее повторения.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов полуострова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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