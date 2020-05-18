Аксенов призвал не использовать тему депортаций для разжигания вражды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Все попытки использовать трагедию депортации крымских народов для разжигания ненависти и вражды будут решительно и жестко пресекаться, заявил глава Сергей Аксенов. Все попытки использовать трагедию депортации крымских народов для разжигания ненависти и вражды будут решительно и жестко пресекаться, заявил глава Крыма

"Сегодня День памяти жертв депортации. Эта памятная дата объединяет всех крымчан вне зависимости от национальности. Мы осуждаем депортацию народов как одно из величайших преступлений. Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. Мы будем и впредь решительно и жестко противостоять попыткам врагов Крыма использовать трагедию депортации для разжигания ненависти и вражды", - говорится в заявлении Аксенова в связи с Днем памяти жертв депортации.

Глава региона подчеркнул, что правительство республики продолжает реализацию указа президента России о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. По его словам, данный указ стал важной основой государственной национальной политики в регионе и позволил окончательно восстановить историческую справедливость.

"По итогам прошлого года завершено строительство ряда важных социальных объектов, в том числе трех детских садов. Построены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, люди получили ключи от новых квартир, материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья, улучшили свои жилищные условия. За год издано 36 наименований книг на языках народов Крыма", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, ряд социально значимых проектов в сфере обустройства представителей реабилитированных народов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, будет реализован и в этом году.