Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T09:54
https://ria.ru/20200518/1571596013.html
Аксенов призвал не использовать тему депортаций для разжигания вражды
https://cdn22.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1036x0_80_0_0_48feec464eb7b5f130c12c566580f961.jpg
РИА Новости

Аксенов призвал не использовать тему депортаций для разжигания вражды

09:54 18.05.2020
1398
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Все попытки использовать трагедию депортации крымских народов для разжигания ненависти и вражды будут решительно и жестко пресекаться, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня День памяти жертв депортации. Эта памятная дата объединяет всех крымчан вне зависимости от национальности. Мы осуждаем депортацию народов как одно из величайших преступлений. Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. Мы будем и впредь решительно и жестко противостоять попыткам врагов Крыма использовать трагедию депортации для разжигания ненависти и вражды", - говорится в заявлении Аксенова в связи с Днем памяти жертв депортации.
Глава региона подчеркнул, что правительство республики продолжает реализацию указа президента России о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. По его словам, данный указ стал важной основой государственной национальной политики в регионе и позволил окончательно восстановить историческую справедливость.
"По итогам прошлого года завершено строительство ряда важных социальных объектов, в том числе трех детских садов. Построены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, люди получили ключи от новых квартир, материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья, улучшили свои жилищные условия. За год издано 36 наименований книг на языках народов Крыма", - подчеркнул Аксенов.
Флаг крымских татар
21 апреля, 11:25
Крымские татары назвали указ о реабилитации началом новой эпохи
По его словам, ряд социально значимых проектов в сфере обустройства представителей реабилитированных народов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, будет реализован и в этом году.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары - с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
1611000
Обсудить 0
День памяти жертв депортации народов КрымаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
В Крыму рассказали о формате мероприятий по случаю годовщины депортации
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма пообещал выплаты на детей в возрасте от 16 лет
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Прохожие
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина заявила об изменении торговой части соглашения об ассоциации с ЕС
Руки в наручниках
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Газодобывающее предприятие
Польский министр заявил, что страна пока не может отказаться от газа
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300
Национальный флаг Украины
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
23:21Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
23:18В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
23:14В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния