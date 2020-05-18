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2020-05-18T09:53
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Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 50
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РИА Новости

Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 50

09:53 18.05.2020
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© AFP 2020 / Alren BeronioЖители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
© AFP 2020 / Alren Beronio
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число людей, получивших ранения в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна "Амбо", возросло до 54 человек, сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на данные национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее сообщалось о 25 пострадавших и 4 погибших.
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Тайфун "Амбо" в прошлый четверг четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон. Филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что из-за тайфуна власти эвакуировали более 300 тысяч человек в Биколе.
По данным NDRRMC, сведения о раненых поступили из регионов Центральный Лусон и Восточная Висайя. В общей сложности от разгула стихии пострадали более 82 тысяч человек из 59 городов и муниципалитетов, входящих в состав восьми провинций страны. По меньшей мере 12 зданий были разрушены, из них девять - медучреждения.
Согласно последним данным, ущерб сельскому хозяйству страны от тайфуна оценивается в 186 миллионов филиппинских песо (3,65 миллиона долларов США).
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