Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 50

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число людей, получивших ранения в результате обрушившегося на Число людей, получивших ранения в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна "Амбо", возросло до 54 человек, сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на данные национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Ранее сообщалось о 25 пострадавших и 4 погибших.

Тайфун "Амбо" в прошлый четверг четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон. Филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что из-за тайфуна власти эвакуировали более 300 тысяч человек в Биколе.

По данным NDRRMC, сведения о раненых поступили из регионов Центральный Лусон и Восточная Висайя. В общей сложности от разгула стихии пострадали более 82 тысяч человек из 59 городов и муниципалитетов, входящих в состав восьми провинций страны. По меньшей мере 12 зданий были разрушены, из них девять - медучреждения.