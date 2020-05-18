Минвостокразвития временно перевело на удаленную работу 160 сотрудников

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задёра. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики перевело 160 сотрудников на удаленную работу в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов.
"На сегодняшний день на дистанционный режим работы с учетом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти переведено 160 сотрудников министерства – это максимально возможное число. Оставшиеся на рабочих местах 38 человек – это только московский офис - проходят тест на коронавирус", — сказал министр.
Как отметил Козлов, на входе в министерство у всех сотрудников измеряется температура тела бесконтактным способом, в каждом кабинете оборудованы аппараты с антисептиками и дезинфицирующими средствами.
"Сотрудникам рекомендовано не использовать общественный транспорт: утром и вечером в министерстве организован развоз людей по домам и к месту службы. Цифровые пропуска оформлены на все автомобили и на каждого сотрудника. После окончания режима и снятия ограничительных мер все сотрудники, переведённые на дистанционный режим, будут возвращены на рабочие места. Скорее всего, это будет постепенный перевод: все будет зависеть от рекомендаций Минтруда РФ", - рассказал Козлов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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