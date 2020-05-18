В Грузии число выявленных случаев коронавируса превысило 700

ТБИЛИСИ, 18 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 701, выздоровели 432 человека, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.

В воскресенье сообщалось о 695 инфицированных и 425 выздоровевших.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 701, среди них выздоровели - 432, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 3890 человек, под наблюдением - 357, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - отмечается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.

Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Начали открываться предприятия, магазины, салоны красоты, сняты ограничения на собрание народа в общественных местах, с 1 июля страна откроет границы и примет первых туристов. Пока все еще не функционирует общественный транспорт, торговые центры и рестораны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.