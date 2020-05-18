Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:47
https://ria.ru/20200518/1571595768.html
В Грузии число выявленных случаев коронавируса превысило 700
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии число выявленных случаев коронавируса превысило 700

09:47 18.05.2020
1162
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 18 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 701, выздоровели 432 человека, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
В воскресенье сообщалось о 695 инфицированных и 425 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 701, среди них выздоровели - 432, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 3890 человек, под наблюдением - 357, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Начали открываться предприятия, магазины, салоны красоты, сняты ограничения на собрание народа в общественных местах, с 1 июля страна откроет границы и примет первых туристов. Пока все еще не функционирует общественный транспорт, торговые центры и рестораны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении выявили 351 новый случай заболевания коронавирусом
Баку
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3387
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом
Тестирование на коронавирус
На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
Медик
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
Тегеран, Иран
В Иране число жертв коронавируса превысило семь тысяч
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Число зараженных коронавирусом в Армении возросло до 4 283
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более 5,2 тысячи случаев коронавируса
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 17 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
23:21Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
23:18В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
23:14В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
23:13В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния