СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В воскресенье МВД Белоруссии сообщило, что на трассе М1 в Минской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей и фуры, погибли шестеро.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По данным следствия, в воскресенье около 20.00 (совпадает с мск) водитель "Рено", двигаясь по автодороге М1 "Брест – Минск – граница РФ", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Джили". От удара "Рено" откинуло на движущуюся во встречном направлении фуру. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в салоне "Рено". Водители "Джили" и фуры телесных повреждений не получили и после осмотра медиками были отпущены.

Предварительно установлено, что в момент аварии в "Рено" находились три парня и три девушки. Автомобиль принадлежал погибшему в этом ДТП 30-летнему жителю Борисова, который в 2018 году лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.