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2020-05-18T09:41
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СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
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РИА Новости

СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими

09:41 18.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьЗдание Следственного комитета Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь . Архивное фото
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
В воскресенье МВД Белоруссии сообщило, что на трассе М1 в Минской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей и фуры, погибли шестеро.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
По данным следствия, в воскресенье около 20.00 (совпадает с мск) водитель "Рено", двигаясь по автодороге М1 "Брест – Минск – граница РФ", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Джили". От удара "Рено" откинуло на движущуюся во встречном направлении фуру. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в салоне "Рено". Водители "Джили" и фуры телесных повреждений не получили и после осмотра медиками были отпущены.
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Предварительно установлено, что в момент аварии в "Рено" находились три парня и три девушки. Автомобиль принадлежал погибшему в этом ДТП 30-летнему жителю Борисова, который в 2018 году лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
В СК отметили, что продолжается работа по установлению личностей погибших, а также по определению лица, управлявшего транспортным средством. Назначено проведение ряда экспертных исследований. Для расследования дела была оперативно сформирована следственная группа, ее первоначальную работу на месте происшествия координировал председатель СК республики Иван Носкевич.
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