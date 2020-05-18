На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 325, до 18616, еще 21 человек скончался, всего жертв 535, за весь период выздоровели 5276, сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 325 человек, из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 лица. Зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели 160 лиц", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
По данным министра, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксированы во Львовской области – 47, в Ровненской области – 41 и в Киеве – 41.
По словам Степанова, в целом с начала пандемии коронавируса заболели 18616 человек, из них 1324 ребенка и 3650 медиков. Выздоровели за все время 5276 человек, умерли 535.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.