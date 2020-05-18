На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки заболели 325 человек, из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 лица. Зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели 160 лиц", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

По словам Степанова, в целом с начала пандемии коронавируса заболели 18616 человек, из них 1324 ребенка и 3650 медиков. Выздоровели за все время 5276 человек, умерли 535.