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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:50
https://ria.ru/20200518/1571595513.html
На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом

09:39 18.05.2020 (обновлено: 09:50 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 325, до 18616, еще 21 человек скончался, всего жертв 535, за весь период выздоровели 5276, сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 325 человек, из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 лица. Зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели 160 лиц", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

По данным министра, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксированы во Львовской области – 47, в Ровненской области – 41 и в Киеве – 41.
По словам Степанова, в целом с начала пандемии коронавируса заболели 18616 человек, из них 1324 ребенка и 3650 медиков. Выздоровели за все время 5276 человек, умерли 535.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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