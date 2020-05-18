На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне

"Тридцать два человека – экипаж судна СРТМ "Шикотан" – посадили на обсервацию прямо в рейсе. Всё из-за скрывавшегося от карантина моториста, который летел вместе с дагестанским водолазом, зараженным коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.