На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. Экипаж находящегося в рейсе рыболовного траулера численностью 32 человека посадили на карантин на Курилах, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Тридцать два человека – экипаж судна СРТМ "Шикотан" – посадили на обсервацию прямо в рейсе. Всё из-за скрывавшегося от карантина моториста, который летел вместе с дагестанским водолазом, зараженным коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
"Теперь он вместе со своими коллегами две недели проведёт на карантине. Капитану выдано предписание Роспотребнадзора – сходить на берег членам экипажа запрещено", - добавил Лимаренко.
По информации оперштаба, в Сахалинской области официально подтверждено 57 случаев заражения COVID-19, выписаны 29 человек, 28 пациентов продолжают лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.