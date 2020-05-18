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2020-05-18T09:37
https://ria.ru/20200518/1571595448.html
Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
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РИА Новости

Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи

09:37 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПорт в городе Керчь
Порт в городе Керчь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Порт в городе Керчь. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Росгвардия объявила аукцион на поставку двух рейдовых буксиров для войсковой части в Керчи (Крым) до конца июня 2022 года, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
В документации отмечается, что закупка проходит в рамках государственного оборонного заказа.
Крымский мост через Керченский пролив
6 мая, 15:05
Росгвардия закупила технику для охраны Керченского пролива
Место поставки судов - войсковая часть 6942, город Керчь. Срок поставки – по 30 июня 2022 года.
В числе технических характеристик: суда должны быть построены под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоходства, дальность плавания при скорости в 10 узлов – не менее 650 миль, оснащенность системами навигации.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиарда рублей, это средства федерального бюджета.
Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня, сам аукцион намечен на 5 июня.
Сотрудники полиции
13 ноября 2019, 18:33
МВД и Росгвардия хотят закупить почти 1100 стреляющих электрошокеров
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КерчьБезопасность
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