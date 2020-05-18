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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:35
https://ria.ru/20200518/1571595382.html
Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570532918_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8fc1c815cd32ccd99d03c365f9ae54b6.jpg
РИА Новости

Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны

09:35 18.05.2020
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© REUTERS / KhamЖенщины в защитных масках в очереди за бесплатным рисом в Ханое, Вьетнам
Женщины в защитных масках в очереди за бесплатным рисом в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Во Вьетнаме за 32 дня не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в понедельник государственное новостное агентство Вьетнама VNA со ссылкой на Национальный комитет по борьбе с пандемией.
"18 мая – тридцать второй день подряд без новых заражений коронавирусной инфекцией внутри страны", - говорится в сообщении агентства.
"Общее количество заболевших во Вьетнаме с начала пандемии составляет 320 человек, из них 180 заразились за границей, а не на территории Вьетнама", - сообщает VNA.
Агентство напоминает, что за время пандемии в стране не было зарегистрировано ни одной смерти, и что полностью выздоровели от инфекции 260 человек.
VNA также приводит статистику Национального комитета по борьбе с пандемией по карантину в стране. В настоящее время во Вьетнаме находятся на карантине 10 692 человека, из них 293 – в больницах, 8 631 – в государственных карантинных центрах и 2 038 человек – в домашнем карантине, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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