Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны

Женщины в защитных масках в очереди за бесплатным рисом в Ханое, Вьетнам

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Во Во Вьетнаме за 32 дня не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в понедельник государственное новостное агентство Вьетнама VNA со ссылкой на Национальный комитет по борьбе с пандемией.

"18 мая – тридцать второй день подряд без новых заражений коронавирусной инфекцией внутри страны", - говорится в сообщении агентства.

"Общее количество заболевших во Вьетнаме с начала пандемии составляет 320 человек, из них 180 заразились за границей, а не на территории Вьетнама", - сообщает VNA.

Агентство напоминает, что за время пандемии в стране не было зарегистрировано ни одной смерти, и что полностью выздоровели от инфекции 260 человек.

VNA также приводит статистику Национального комитета по борьбе с пандемией по карантину в стране. В настоящее время во Вьетнаме находятся на карантине 10 692 человека, из них 293 – в больницах, 8 631 – в государственных карантинных центрах и 2 038 человек – в домашнем карантине, говорится в сообщении.