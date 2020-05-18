Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру

"На сегодняшний день почти 100 наших магазинов по всему миру смогли снова открыть свои двери для наших покупателей", - сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен (Deirdre O"Brien).

Компания отмечает, что в каждом магазине стремится ограничить число сотрудников и предоставить много свободного места, чтобы посетители могли держать дистанцию. Кроме того, по словам О"Брайен, все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям, не имеющим таковых, защитные средства будут предоставляться. При входе посетителям будут измеряться температура.