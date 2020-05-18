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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:35
https://ria.ru/20200518/1571595342.html
Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
https://cdn25.img.ria.ru/images/104486/18/1044861836_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_af36c5e25952c5d24b0da32dc35e0505.jpg
РИА Новости

Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру

09:34 18.05.2020 (обновлено: 09:35 18.05.2020)
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© AFP 2020 / Jewel SamadМагазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2020 / Jewel Samad
Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американская корпорация Apple заново открыла около 100 магазинов по всему миру, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте компании.
"На сегодняшний день почти 100 наших магазинов по всему миру смогли снова открыть свои двери для наших покупателей", - сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен (Deirdre O"Brien).
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Так, на прошлой неделе были открыты все магазины компании в Германии. Все магазины Apple в Китае, которые были закрыты во время эпидемии, уже возобновили работу.
Компания отмечает, что в каждом магазине стремится ограничить число сотрудников и предоставить много свободного места, чтобы посетители могли держать дистанцию. Кроме того, по словам О"Брайен, все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям, не имеющим таковых, защитные средства будут предоставляться. При входе посетителям будут измеряться температура.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗAppleГерманияКитайВ мире
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