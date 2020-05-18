В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Полиция нашла двух несовершеннолетних братьев 10 и 11 лет, которые в воскресенье днем ушли гулять и пропали, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.
Ранее сообщалось, что дети ушли гулять на площадку дома на улице Заовражной и пропали. Полиция всю ночь искала детей, были распространены ориентировки с приметами пропавших.
"Очевидцы увидели мальчиков в одном из магазинов и сообщили в полицию. В настоящее время дети найдены, с ними все хорошо", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что семья благополучная, но будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию детей и нарушение несовершеннолетними режима самоизоляции.
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